Çalışanlara bayram ettiren haber! Çalışma saatleri sil baştan değişti: Artık bu saatlerde çalışılmayacak

Havaların ısınması ile milyonlarca çalışanın çalışma koşulları da ağırlaştı. Hava şartları böyle olunca devlet çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Detaylar haberimizde…







MİLYONLAR BEKLİYORDU! ÇALIŞMA SAATLERİ KESİN OLARAK DEĞİŞTİ! BAKANLIK DUYURDU

Bakanlık, 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar açık havada çalışanların güneşte çalışmasını önlemek için önlemler aldı

ÇALIŞMA SAATLERİ KESİN OLARAK DEĞİŞTİ! BAKANLIK DUYURDU! MİLYONLAR BEKLİYORDU

Binlerce işçi ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre uzmanlar, aşırı sıcaklıkların işçiler için sağlık sorunlarına yol açabileceğini tespit etti. Bu nedenle açık havada çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlendi ve belirli aralıklarla iş durduruldu.

Bakanlık, 17-21 Temmuz tarihleri arasında açık hava işçilerinin güneşte çalışmasını engelleyecek tedbirler aldı. İşçilerin 12:00-16:00 saatleri arasında çalışmayacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sıcaklık anormalliklerine dikkat çekerek, her ağustos ayında güneşte çalışmama kararı alındığını söyledi. Kararın bu yıl erken alındığı söyleniyor. Başbakan Hasan Taçoy, sıcaklık kararının Bakanlar Kurulu'na sunulması için teklif hazırladığını açıkladı.

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin tahminine göre 17 Temmuz 2023- 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 12:00- 16:00 saatleri arasında güneşte çalışmanın yasak olduğu bildirildi. Sözleşmenin iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak yapıldığı vurgulandı. Bakan Taçoy, kararın İş Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca açık havada güneşte çalışan kişilerin sağlığını korumakla görevli olduğu gerekçesiyle alındığını ve ağustos ayında bir karar daha vereceğini açıkladı.

Bu önemli açıklamanın amacı, güneşte çalışan işçilerin sağlığını korumak ve riskleri en aza indirmektir. İşçilerin sağlıklarını korumak için bu yönetmeliğe uymaları önemlidir.