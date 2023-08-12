Çalışanlara ek talep verilmedi! İzmir'de üç belediyenin işçileri, iş bırakma grevinde..

İzmir'in Buca belediyesinde çalışan işçiler, 12 bin TL aylık aldıklarını bildirerek ek protokolle yüzde 50 maaş talep ettiler. Bornova belediyesinin en düşük çalışan maaşı temmuz ayındaki artışla 16 bin 500 TL oldu. Bayraklı belediyesinde asgari maaş 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda işçiler, artan enflasyonun kırılmaması için ek protokolde yüzde 30'luk ek zam talep ettiler. İşçilerin taleplerine karşı harekete geçen Genel İş Sendikası yetkilileriyle belediyelerin yetkilileri arasında bir anlaşma sağlanamadığı bildirildi.





Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), bünyesinde yer alan Genel-İş'in açıklamasında "Biz bu şehrin emekçilerinin doğumdan ölüme kadar her türlü hizmeti yaptığımızı teyit ediyoruz. Atıktan parklara, bilimsel çalışmalardan sosyal alanlara kadar çalışıyoruz. Ama kendimizi destekleyemiyoruz. Çarşı ve pazarlarda peş peşe zamlar var. Yapılan toplu iş sözleşmelerinde önemli bir bölümü maalesef günümüz ekonomik koşullarından uzaklaşmıştır." denildi. Devlet kurumları ve merkezi yönetim kuruluşlarında en düşük maaşın 20-22 bin TL olduğunu ifade eden çalışanlar ise açıklamada şunları söylediler:

"Artık tüm çalışanların ve işçilerin maaşlarına zam yapılması kaçınılmaz oldu. Organize ettiğimiz tüm işlerde Bayraklı Belediyesi çalışanı olan üyelerimiz adına talep ettiğimiz müzakerelere geri dönmeyi bekliyoruz. Bununla yaşayamayız. maaş, kira ve faturalarımız ödenemiyor. Temel gıda ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Bir an önce üyelerimizin insana yakışır bir yaşam sürmesini sağlayacak önerilerle masaya gelmeliyiz."