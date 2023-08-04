Çalışanlara oh çektiren haber! Mesai saatleri kısalıyor: Süreyi duyan işten erken çıkıyor

Activ Trak tarafından gerçekleştirilen çarpıcı bir araştırmaya göre, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli sonuçlar gün yüzüne çıktı. Araştırmanın odak noktası, iş gücü analizi ile mesai saatlerindeki değişimleri incelemekti.



ÇALIŞMA SAATLERİ 10,5 SAATTEN 10 SAATE DÜŞTÜ





Rapor, dünya genelinde finansal hizmetler, sağlık, sigorta ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerde toplam 134.000'den fazla çalışanın 38 milyon saati boyunca gerçekleştirilen kapsamlı bir analizi içeriyor. Bu çarpıcı araştırmanın ikinci çeyreğin sonuna ait sonuçlarına göre, işte geçirilen süre 2022 yılında ortalama 10,5 saatten 10 saate düşerek, neredeyse 37 dakikalık bir azalma kaydedildi.

Activ Trak başkan yardımcısı Gabriela Mauch, araştırma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu veriler, gerçek bir verimlilik artışının yaşandığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, çalışanların aşırı çalışma ve normal çalışma saatleri dışında sürekli çalışma durumlarında yaşanan düşüşün, sağlık, zihinsel ve finansal sağlık açısından olumlu etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Ancak raporda, hala çalışma saatlerini aşan çalışanların oranının neredeyse üçte bir seviyesinde olduğu belirtildi. Bu da, bazı çalışanların hala yoğun iş koşulları altında çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.