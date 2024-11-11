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Çalışanların Geç Teslim Ettikleri İşler Kalitesiz Değerlendiriliyor

Araştırmalara göre, geç teslim edilen işler vaktinde yapılanlardan daha düşük kaliteli bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:03
Çalışanların Geç Teslim Ettikleri İşler Kalitesiz Değerlendiriliyor

Geç Teslimatların Kalitesi Düşüyor

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışanların teslim tarihlerine uymadığında işlerin kalitesinin nasıl etkilendiğini inceleyen kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmalar, ABD ve İngiltere'deki binlerce yönetici, idareci ve insan kaynakları personeliyle yapılan 18 farklı anketten derlendi.

Geç Teslim Edilen İşlerin Değerlendirilmesi

Katılımcılara reklam broşürleri, sanat eserleri, iş teklifleri, ürün sunumları, fotoğraf ve haber makaleleri gibi çeşitli projeleri değerlendirerek, geç teslim edilen işlerin vaktinde tamamlananlarla aynı kalitede olmadığını belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, geç teslim edilen işlerin vaktinde veya erken teslim edilenlere kıyasla daha az kaliteli olduğu sonucuna varmıştır.

Geç Teslimin Zamanı Önemsiz

Önemli bir bulgu da, işin ne kadar geciktiğinin değerlendirmede etkili olmaması. Bir gün ya da bir hafta geç teslim edilen işler, aynı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, geç teslim eden çalışana olan güvenlerinin azaldığını ve gelecekte ondan başka işler isteme olasılıklarının düştüğünü ifade ettiler. Ancak, gecikmenin ardındaki nedenlerin değerlendirilmesinin de önemli olduğunu vurguladılar.

Kontrol Dışı Nedenler

Araştırmacılar, çalışanın kontrolü dışındaki nedenlerle geciken işlerin daha olumlu bir şekilde değerlendirildiğini belirtti. Bu, çalışanların gelecekteki performansları için önemli bir etken olabilir.

Erken Teslim Etmenin Avantajı Yok

Araştırma, son teslim tarihinden önce yapılan işlerin, vaktinde teslim edilenlerle aynı değerlendirmeye tabi olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, işi erken teslim etmenin çalışana bir fayda sağlamadığını ortaya koydu.

Bu çarpıcı bulgular, Organizational Behavior and Human Decision Processes dergisinde yayımlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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