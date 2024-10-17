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Çalışkan'dan Deprem Bölgesi İçin Mücbir Sebep Uzatımı Talebi

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin bir yıl uzatılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:43
Çalışkan'dan Deprem Bölgesi İçin Mücbir Sebep Uzatımı Talebi

Çalışkan'dan Deprem Bölgesi İçin Çağrı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye'deki deprem bölgesinde mücbir sebep halinin süresinin bir yıl daha uzatılması gerekliliğine dikkat çekti.

Meclis'te Yaptığı Açıklamalar

Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, dünyada yaşanan olumsuzlukların Türkiye'yi doğrudan etkilediğini ve vatandaşların Filistin, Suriye ve diğer bölgelerdeki gelişmeleri endişeyle izlediğini ifade etti.

İktidara Eleştirisi

Çalışkan, iktidarın protesto eylemleri ile sınırlı kalmayarak, yapısal tedbirler alması gerektiğinin altını çizdi. "Burada yapılacak ilk iş, herhangi bir kılıf altında yapılmış olsa dahi, İsrail'e giden yardım sevkiyatlarının durdurulmasıdır" dedi.

Deprem Bölgesine Destek Çağrısı

Depremden etkilenen vatandaşların durumu hakkında endişelerini dile getiren Çalışkan, bölgeye yapılan yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. "Deprem bölgesinin eksikliklerini gidermek için ek bütçeler tahsis edilmeli ve insani yardımlar yapılmalıdır" dedi.

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Gerekliliği

Kasım ayı sonunda sona erecek olan mücbir sebep halinin bir yıl daha uzatılması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Henüz deprem bölgesinde hayat normale dönmemiştir. İnsanlar, iş yerlerinde geçici olarak oturmakta, fakat hayata tutunmakta zorlanmaktadırlar" şeklinde konuştu.

Yaşam Mücadelesi Veren Kahramanlar

Çalışkan, iktidara, "Deprem bölgesindeki insanları anlayın ve mücbir sebep halini bir yıl uzatın" çağrısında bulundu. Ayrıca, konut teslimlerinde önceliğin, deprem bölgesinde yaşayan ve çalışanlara verilmesi gerektiğini vurguladı. "Halen bu zorluklara rağmen ayakta kalanlar aslında birer kahramandır" dedi.

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