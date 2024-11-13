Çalışma Bakanlığı 2025 Bütçesi ile Sosyal Güvenlik İyileştirmelerine Odaklanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesini Sunudu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Işıkhan, yılbaşında sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini gözeterek, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İstihdamda Önemli Gelişmeler

Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nu doğru yatırım araçlarına yönlendirerek büyüttüklerini, fonun mevcut değerinin 320 milyar lirayı geçtiğini ifade etti. Bu yıl, İş Pozitif programı aracılığıyla 700 bin kadının istihdama kazandırıldığını vurguladı.

Işıkhan, istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artışın devam ettiğini, Eylül 2023 itibarıyla iş gücünün 1 milyon 72 bin artarak 35,9 milyona, istihdamın ise 1 milyon 129 bin artarak 32,8 milyona ulaştığını kaydetti. İşsizlik oranının 0,5 puan azalarak yüzde 8,6'ya düştüğünü söyledi.

Açık İş Kapısı Projesi ve İŞKUR Yenilikleri

Bakan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla bu yıl 1 milyon 190 bin 947 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık edildiğini, toplamda 14,7 milyon kişinin işe yerleştirildiğini aktardı. Ayrıca, işverenlerin engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün takibi için yeni bir sistem olan Açık İş Kapısını kuracaklarını belirtti.

Mesleki Yeterlilik ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

Işıkhan, mesleki yeterlilik sistemini güçlendirerek 216 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni zorunlu hale getirdiklerini vurguladı. SGK'nın gelirlerinin gidişatının iyileştirildiğini ve aktif sigortalı sayısının 2002 yılından bu yana yüzde 108 artarak 25 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

2025 Yılı Bütçesi ve Sosyal Güvenlik Hedefleri

Işıkhan, 2025 yılı bütçe teklifinin toplamda 865 milyar 536 milyon 500 bin lira olarak belirlendiğini, bu bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 760 milyar 999 milyon 628 bin lira aktarılacağını duyurdu. Ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar sağlık hizmetleri ve geri ödeme süreçlerinde yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

En düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 lira seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, sosyal güvenlik kapsamının %99 seviyesine ulaştığını belirtti.

Son olarak, bedeli ödenen ilaç sayısının 2024 yılı itibarıyla 8 bin 724 ilaca çıkacağını söyleyerek, sağlık alanındaki iyileştirme hedeflerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.