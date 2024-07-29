Çalışma Bakanlığı'ndan Gıda Fabrikasındaki İşten Çıkarma İncelemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşten Çıkarma Olayını İnceliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Çatalca'da yer alan Polonez gıda fabrikasında yaşanan işten çıkarma durumlarıyla ilgili olarak müfettiş görevlendirdiğini duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, işten çıkarmalarla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere değindi. Açıklamada, "İstanbul Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve bu süreçte gelişen olaylara ilişkin medyada yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. Gereken incelemeleri yapmak üzere müfettiş görevlendirmiştir," ifadelerine yer verildi. Sonuç ve Beklentiler

Müfettişlerin yapacağı incelemelerin, işçi haklarının korunması açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Bakanlığın süreci nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.