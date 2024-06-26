Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asgari ücrete zam yapılmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin herhangi bir artış olmayacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ YOK

Işıkhan, bir gazetecinin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusuna, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.

BAKAN IŞIKHAN'IN KARAR GEREKÇESİ

Işıkhan, geçici refahı değil kalıcı refahı sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını vurgulayarak, "Bu kararın neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu an gündemimizde değil. Zaten toplu sözleşme çerçevesinde yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu anda bir çalışmamız bulunmamaktadır."