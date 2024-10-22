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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan HAK-İŞ'in 49. Kuruluş Yıldönümünde Önemli Mesajlar

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ'in 49. yıl kutlamasında sosyal güvenlik reformları ve sendikal haklar üzerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:09
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan HAK-İŞ'in 49. Kuruluş Yıldönümünde Önemli Mesajlar

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ'in Kuruluş Yıldönümünde Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ'in 49. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) sıfırdan alarak, dünya çapında örnek teşkil edecek bir sisteme dönüştürdüklerini belirtti.

Adil ve Müreffeh Bir Çalışma Hayatı

Işıkhan, "Çalışanın da işverenin de hakkını koruyarak daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatı için gerekli adımları attık ve atmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 49 yıllık emek mücadelesine atıfta bulunarak, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Demokratik Topluma Vurgu

İşçi ve işveren arasında dengeli bir sistem kurulması gerektiğine dikkat çeken Bakan Işıkhan, "İşçi olmadan işveren, işveren olmadan da işçi olmaz. Devlet olmadan da her ikisi için bu söz konusu olamaz. Bu anlayışla hareket ettik," dedi.

Ücretlerin İyileştirilmesi İçin Çaba

Şu anki ekonomik koşullar altında, çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesi ve sahip oldukları hakların korunması için her türlü inisiyatifi aldıklarını belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın, çalışanların ve üretkenlerin yüzyılı olacağını ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Açıklamaları

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında, darbeler döneminde yaşanan zorluklara rağmen onurlu bir direniş gösterdiklerini aktardı. Demokrasinin önemine vurgu yapan Arslan, "Millet iradesinin üstünde bir irade tanımıyoruz," diyerek, HAK-İŞ'in politik bağımsızlığını vurguladı.

Arslan, HAK-İŞ'in ne iktidar ne de muhalefetin alternatifi olmadığını belirterek, "Biz sendika olarak siyasi ilişkilerimizi bu anlayış içinde sürdüreceğiz," diyerek sendikal dayanışmanın önemini dile getirdi.

Etkinlik, ülke ve millete hayırlar getirmesi temennisiyle son buldu.

HAK-İŞ Konfederasyonunun 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde program...

HAK-İŞ Konfederasyonunun 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde program düzenlendi. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) katıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonunun 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde program...

HAK-İŞ Konfederasyonunun 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde program düzenlendi. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) katıldı.

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