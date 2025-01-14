Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Madencilik Sektöründeki Kayıt Dışı İstihdamı Değerlendirdi

Bakan Işıkhan, madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdam oranının 2023 yılında minimum seviyeye ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Madencilik Sektöründeki Kayıt Dışı İstihdamı Değerlendirdi

Bakan Işıkhan ile Madencilik Sektörü Temsilcileri Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen Sektör Buluşmaları toplantısında madencilik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdam oranının 2014'ten itibaren sürekli düşüş gösterdiğini vurguladı ve 2023 itibarıyla bu oranın now minimum seviyeye ulaştığını bildirdi.

Madencilik Sektörünün Hedefleri

Bakan Işıkhan, sektör temsilcileriyle yapılan toplantılarda iş gücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmeyi ve istihdamı artırmak için ortak akıl geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı ve 2025-2027 yılları için hazırlanan Orta Vadeli Program kapsamında madencilik sektörünün makro hedefleri belirlenecek.

İş adamlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde, madencilik sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki katkısının 2028 yılına kadar yüzde 2'ye ulaşmasının ve 2023'te 5,7 milyar dolar olan madencilik ihracatının 2028'e kadar 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Sürdürülebilir Kalkınma Vurgusu

Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun madencilik sektörünün geleceğini aydınlatmaya devam ettiğini belirterek, bu süreçlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Türkiye'nin zengin doğal kaynakları ve stratejik konumu sayesinde dünya madencilik sektöründe önemli bir aktör haline geldiğine dikkat çekti.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Altyapı Gelişimi

Bakan Işıkhan, yakın zamanda Yeni Ulusal İstihdam Stratejisini kamuoyu ile paylaşacaklarını ve bu stratejinin sürdürülebilir istihdam için önemli bir rehber olacağını belirtti. Bu stratejinin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlanmasını hedeflerken, aynı zamanda iş gücü piyasalarındaki yapısal sorunları çözmeyi amaçladığını dile getirdi.

Son olarak, madencilik sektöründeki çevre ve iş güvenliği bilincinin artırılması, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması gereksinimlerini vurguladı. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin yönetimi amacıyla madenciliğe özgü kurumsal altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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