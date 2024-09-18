Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Memur-Sen Başkanı Yalçın'ı Ağırladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Önemli Görüşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile bir araya geldi. Yapılan görüşme, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında okullardaki personel ihtiyacının nasıl karşılanabileceği üzerineydi.

Yalçın'dan Okul Çalışanlarına Destek Çağrısı

Yalçın, 29 Ağustos'ta başlatılan programın okulların temel hizmetlerini yeterince karşılayamadığını ve iş güvencesizliği ile ücret adaletsizliği yarattığını ifade etti. "Öğrencilerimize yararlı bir eğitim sunabilmek için tüm eğitim çalışanlarının el birliğiyle çalışması gerekiyor," diyerek, yan hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesinin eğitim sisteminde olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

Ücretlerin Artırılması ve Mevzuat Düzenlemeleri Gerekiyor

Ali Yalçın, Bakan Işıkhan'a, İUP kapsamında ödenecek ücretin 12 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini iletti. Ayrıca, asgari ücretin altında olan rakamların işe alımda cazip olmadığını belirtti. Programın işlevsel hale getirilebilmesi için ilgili mevzuatlardaki eksikliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Işıkhan'dan Destek Sinyali

Yalçın'ın talepleri üzerine Bakan Işıkhan, sektördeki ücretlerin yükseltilmesi ve mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatacaklarını açıkladı. Bu destek ve işbirliği, eğitim alanında daha verimli çözümler üretilmesine olanak tanıyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (solda) ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'u (sağda) kabul etti.