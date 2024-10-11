Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yeni Asgari Ücret ve İstihdam Hedefleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayı başında yapılacak toplantılarla sosyal paydaşlarla bir araya geleceklerini vurguladı. Işıkhan, "Tüm sendikalarla bir arada bulunarak, vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibi ile hareket edeceğiz. Ayrıca asgari ücretin belirlenmesi sürecinde hayat seviyelerini yükseltmeyi de göz önünde bulunduracağız" dedi.

İşsizlik ve İstihdam Verileri

Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına da değinerek, işsizliğin azaltılması ve iş gücü piyasasında arz-talep dengesini sağlamak için bütüncül politikalar uygulandığını belirtti. "16 ay boyunca işsizlik oranları tek haneli seviyelerde kalmayı başardı. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı %8.5'e düştü" diye ekledi.

Kadın İstihdamında Arttırma Hedefi

Bakan, kadınların iş gücüne katılım oranının %37.3'e çıktığını bildirerek, kadın istihdamını artırmak için yeni programların hayata geçirildiğini vurguladı. "Kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla 'iş pozitif' adı altında bir projeyi devreye aldık ve üç yıl içinde 34 milyon istihdam hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli İş Gücünün Ön Planda Olması

Işıkhan, yerli iş gücüne öncelik verdiklerini belirtti. "Uluslararası iş gücü politikamızda, iş gücü ihtiyacımızı öncelikle yerli kaynaklardan karşılamak istiyoruz. Ancak bazı sektörlerde nitelikli eleman açığı yaşandığını da kabul etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Yeni Asgari Ücret Süreci

Bakan, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret ve bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda da bilgiler verdi. "Aralık'ta işçi-işveren temsilcileri ile bir araya geleceğiz ve asgari ücret tespit komisyonumuz tüm ekonomik faktörleri değerlendirerek karar verecek" dedi.

Son olarak, Işıkhan, asgari ücretin artırılmasının temel amacının çalışanların refahını yükseltmek olduğunu ve sektör temsilcileriyle diyalog içinde ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.