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Çam Dağı'nda Sonbaharın Büyüsü: Renklerin Dansı

Çam Dağı, sonbaharda sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla büyüleyici bir manzara sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:43
Çam Dağı'nda Sonbaharın Büyüsü: Renklerin Dansı

Çam Dağı'nda Sonbahar Renkleri

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı, sonbaharın getirdiği muhteşem renk cümbüşüyle gözlere hitap ediyor. Sarı, kahverengi ve kızılın farklı tonlarının hâkim olduğu bu doğal güzellik, her mevsim olduğu gibi bu sonbaharda da ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Yüksek Rakımda Sonbaharın Renkleri

900 rakımlı dağ, Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretimiyle de tanınmaktadır. Kestane, çam ve gürgen ağaçları, hazan mevsiminin renkleriyle adeta dans edercesine değişiyor. Dağdaki güzellik

Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis, ağaçların sarı, kahverengi ve kırmızı yaprakları ile birleşerek muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bu eşsiz doğal manzara, dron ile çekilen görüntülerle daha da göz alıcı hale geliyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı. Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

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