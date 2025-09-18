Çaman'da Patlama: Belucistan'da 5 Ölü, 1 Yaralı

Belucistan'ın Çaman bölgesinde taksi durağı yakınında patlama: ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 yaralandı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:00
Afganistan sınırına yakın taksi durağı yakınında meydana geldi

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde bir patlama meydana geldi. Polis yetkilisi Abdullah Cheema patlamanın Afganistan sınırına yakın bir taksi durağı yakınında olduğunu bildirdi.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Belucistan eyalet yetkilileri patlamaya ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Bölgedeki güvenlik sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar sık sık güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) öne çıkıyor; BLA, eyaletin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini talep ediyor.

