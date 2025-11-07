Çameli Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Telefon ve İnternet

Çameli Belediyesi, artan telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı uyardı; kamu görevlilerinin telefondan para talep etmeyeceği ve şüpheli durumlarda 112 aranması istendi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:24
Çameli Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Telefon ve İnternet

Çameli Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Telefon ve İnternet

Vatandaşlara dikkat çağrısı

Çameli Belediyesi, artan telefon ve internet dolandırıcılığı vakalarına ilişkin halka uyarıda bulundu.

Belediye tarafından hazırlanan uyarı afişinde, polis, asker veya kamu görevlilerinin hiçbir şekilde telefondan para, altın ya da değerli eşya talep etmeyeceği hatırlatıldı.

Paylaşımda; kamu görevlisi, vali, belediye başkanı gibi makamların adını kullanarak yardım bahanesiyle para isteme, banka hesaplarının terör örgütleriyle ilişkilendirildiği iddiasıyla korkutma, sosyal medya üzerinden bilgi talep etme gibi yöntemlerin tamamının dolandırıcılık olduğu vurgulandı.

Ayrıca vatandaşlardan güvenilir olmayan internet sitelerine, sahte sosyal medya hesaplarına, SMS yoluyla gelen şifre taleplerine ve 'ödül kazandınız' mesajlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemesi gerektiği belirtilirken, şüpheli bir durumda telefonu kapatarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısı yapıldı.

ÇAMELİ BELEDİYESİ, ARTAN TELEFON VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

ÇAMELİ BELEDİYESİ, ARTAN TELEFON VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

ÇAMELİ BELEDİYESİ, ARTAN TELEFON VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı