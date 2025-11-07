Çameli Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Telefon ve İnternet

Vatandaşlara dikkat çağrısı

Çameli Belediyesi, artan telefon ve internet dolandırıcılığı vakalarına ilişkin halka uyarıda bulundu.

Belediye tarafından hazırlanan uyarı afişinde, polis, asker veya kamu görevlilerinin hiçbir şekilde telefondan para, altın ya da değerli eşya talep etmeyeceği hatırlatıldı.

Paylaşımda; kamu görevlisi, vali, belediye başkanı gibi makamların adını kullanarak yardım bahanesiyle para isteme, banka hesaplarının terör örgütleriyle ilişkilendirildiği iddiasıyla korkutma, sosyal medya üzerinden bilgi talep etme gibi yöntemlerin tamamının dolandırıcılık olduğu vurgulandı.

Ayrıca vatandaşlardan güvenilir olmayan internet sitelerine, sahte sosyal medya hesaplarına, SMS yoluyla gelen şifre taleplerine ve 'ödül kazandınız' mesajlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemesi gerektiği belirtilirken, şüpheli bir durumda telefonu kapatarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısı yapıldı.

