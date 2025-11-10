Çameli'de Düğün Yarıda Kesildi: Gelin ve Damat Atatürk İçin Saygı Duruşunda Bulundu

Denizli Çameli'de 10 Kasım'da evlenen Samet ve Gülcan Bozbey düğünü kesip Atatürk için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuttu.

Çameli'de düğün yarıda kesildi: Atatürk anısına saygı

Samet ve Gülcan Bozbey çifti 10 Kasım'da duyarlı bir davranış sergiledi

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesinde gerçekleşen düğün töreninde, genç çift ve davetliler anlamlı bir an yaşadı.

Dünya evine giren Samet ve Gülcan Bozbey çifti, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası nedeniyle eğlenceyi kısa süreliğine durdurdu. Genç çift ve davetliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulundu ve birlikte İstiklal Marşını okudu.

En mutlu günlerini yaşayan çiftin ve ailelerinin bu örnek davranışı, töre alanındakilerin takdirini topladı. Gelin, damat ve davetlilerin gösterdiği duyarlılık, yerel halk tarafından olumlu karşılandı.

