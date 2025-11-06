Çamelili Sanatçı Cemil Çağdaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde mahalli sanatçı Cemil Çağdaş için düzenlenen cenaze törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, oğlu Alper Çağdaş ve ailesi katıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:28
Denizli’nin Çameli ilçesi Sofular Mahallesi’nde mahalli sanatçı Cemil Çağdaş için cenaze töreni düzenlendi.

Törene Katılım ve Helallik

Törene katılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sanatçının oğlu Alper Çağdaş ve aile fertleri için dualar edildi ve helallik alındı.

Başkan Arslan'ın Taziye Mesajı

Törenin ardından Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, aileye taziye dileklerinde bulunarak sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Sanat camiamıza değer katmış bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun

