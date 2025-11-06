Çamelili Sanatçı Cemil Çağdaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli’nin Çameli ilçesi Sofular Mahallesi’nde mahalli sanatçı Cemil Çağdaş için cenaze töreni düzenlendi.

Törene Katılım ve Helallik

Törene katılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sanatçının oğlu Alper Çağdaş ve aile fertleri için dualar edildi ve helallik alındı.

Başkan Arslan'ın Taziye Mesajı

Törenin ardından Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, aileye taziye dileklerinde bulunarak sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Sanat camiamıza değer katmış bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun

