Camiler ve Din Görevlileri Temalı Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Camiler ve Din Görevlileri Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

Cami ve din görevlileri odaklı bir fotoğraf yarışması, sonuçlarıyla dikkat çekti. Yarışmanın birincisi, ünlü foto muhabiri Ahmet Okatalı oldu. İkinci sırayı Mustafa Yılmaz, üçüncü sırayı ise fotoğrafçı Levent Ateş aldı.

Ödüller Diyanet ve MÜSDAV İş Birliği ile Verildi

Bu önemli etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) iş birliğiyle düzenlendi. Program, Ahmet Hamdi Akseki Camisi sergi salonunda gerçekleştirildi.

Katılım Yoğundu

Yarışmaya Türkiye'nin 67 ilinden toplamda 718 fotoğraf sanatçısı katıldı ve 3 bin 85 fotoğraf ile başvuru yapıldı. Dereceye giren 33 eser sergilendi.

Diyanet İşleri Başkanı’nın Açıklamaları

Etkinliğin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin Müslümanların hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Erbaş, cami ile din görevlilerinin birbirini tamamladığını ifade ederek, bu unsurların ayrılmaz bir bütün olduğunu dile getirdi.

Sanatın Önemi ve Yarışmada Başarı

Erbaş, "Sanat, medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisidir. Allah, yarattığı insanın içinde çeşitli sanatların tecelli etmesine izin vermiştir." diyerek sanatın önemini vurguladı.

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı’nın Tebrikleri

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdemir, yarışmaya başvuran eserlerin sayısının 3 bini geçtiğini belirterek, dereceye girenleri kutladı. Bu tip etkinliklerin sanatı ve kültürü desteklediğine dikkat çekti.