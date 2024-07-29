Cammu Keşmir'de Sıcak Havalara Rağmen Yağmur Duası

Cammu Keşmir'de Duanın Etkisi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, binlerce kişi sıcak hava ve kuraklık nedeniyle yağmur duasına katıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Budgam bölgesindeki Şeyhülalem Nureddin Nurani türbesine yalın ayak yürüyen halk, kurtuluş dua etmek için bir araya geldi.

Çiftçilere Umut Veren Dua

Çiftçilikle geçimini sağlayan Gulam Hüseyin Handay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada dua ederek Allah’tan yağmur istemek, geçmişte kuraklık dönemlerine karşı başvurduğumuz bir yöntemdir. Bu yüzden bugün de buradayız." ifadesini kullandı.

Kültürel Bir Gelenek

Hukuk ve toplum uzmanı Şeyh Şevket, bu tür uygulamaların bölgenin kültüründe önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "İnsanlar sıkça türbe ve camilerde dua ediyorlar. Bu gelenek sadece burada değil, birçok Müslüman ülkede de sürdürülüyor." dedi.

Kuraklık ve Sıcaklık Rekorları

Cammu Keşmir, son haftalarda uzun süreli kuraklık ve yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Meteoroloji uzmanı Muhtar Ahmed, bölgenin son üç haftadır yağmur almadığını belirtirken, "Temmuz ayında şimdiye kadar yalnızca 11 milimetre yağmur yağıldı." şeklinde konuştu.

Dün, 36,2 derecelik sıcaklıkla Cammu Keşmir'de tüm zamanların en yüksek dördüncü sıcaklığı kaydedilirken, birçok su kaynağı kurudu ve çiftçiler mahsulleri için endişeleniyor. Şu ana kadar bölgenin en yüksek sıcaklığı 10 Temmuz 1946'da 38,3 derece olarak ölçülmüştü.