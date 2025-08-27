DOLAR
Cammu Keşmir'de şiddetli yağış: 34 ölü, yaklaşık 20 yaralı

Cammu Keşmir'de sel ve toprak kaymalarında 34 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı; altyapı zarar gördü, binler tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:02
Cammu Keşmir'de şiddetli yağış: 34 ölü, yaklaşık 20 yaralı

Cammu Keşmir'de şiddetli yağış felakete dönüştü: 34 ölü

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililer, bu afetlerde 34 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Altyapı ve ulaşımda geniş çaplı zarar

Yağışlar altyapıya ciddi zarar verdi; köprüler yıkıldı, elektrik kesintileri yaşandı ve telekomünikasyon ağları devre dışı kaldı. Demir yolu ve kara ulaşımında aksaklıklar meydana gelirken bazı yollar trafiğe kapatıldı ve birçok tren seferi iptal edildi.

Kurtarma çalışmaları ve tahliyeler

Kurtarma operasyonları kapsamında 3 bin 500'ü aşkın bölge sakini selden etkilenen yerlerden tahliye edildi. Bölgede tüm okullar 29 Ağustos'a kadar eğitim ve öğretime ara verdi, sınavlar askıya alındı.

Bölgesel muson etkisi

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde yılda büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor. Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi; Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

