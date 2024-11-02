Cammu-Keşmir'deki Çatışmalarda Üç Direnişçi Hayatını Kaybetti

Cammu-Keşmir'de Çatışmalar Başladı

Hindistan'ın yönettiği Cammu-Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında meydana gelen çatışmalarda 3 direnişçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çatışmaların Detayları

Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, Cammu-Keşmir'in Anantnag bölgesinde bir grup direnişçi ile güvenlik güçleri arasında bir çatışma yaşandı. Bu çatışmada 2 direnişçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir diğer ölüme neden olan çatışma ise Srinagar kentinde gerçekleşti. Polis ve paramiliter birlikler, bir direnişçinin evde gizlendiği ihbarı üzerine bu bölgeyi kuşattı. Evin çevresinde yaşanan çatışmada 1 direnişçi öldürülürken, 2 paramiliter asker ve 2 polis yaralandı.

Tarihi Keşmir Sorunu

Keşmir, 1947 yılında İngiltere'nin Hindistan'dan çekilmesiyle önemli bir sorunun merkezine yerleşti. O dönemde bağımsızlık kazanan Hindistan ve Pakistan, Keşmir'in kendilerine katılıp katılmayacağı konusunda tartışmalara girdi. O tarihte nüfusunun %90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan'a katılma arzusunu dile getirirken, dönemin prensi Hindistan'la birleşme kararı aldı. Bu durum, Keşmir'deki Müslüman nüfusun tepkisine yol açtı.

Pakistan ve Hindistan, bölgeye asker göndermesiyle birlikte 1947'de ilk savaşı gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki çatışmalar 1965 ve 1999 yıllarında da devam etti. Bu savaşların ardından sağlanan geçici ateşkesle Keşmir'in %45'i Hindistan, %35'i Pakistan kontrolüne geçti; bölgenin %20'lik kısmı ise Çin'in hakimiyetine girdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948 yılından bu yana Keşmir'in askerden arındırılması ve halk oylaması ile geleceğinin belirlenmesi yönünde kararlar aldı. Ancak Hindistan, halk oylaması yapılmasını reddederken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını talep etmekte.

Hindistan, 5 Ağustos 2019 tarihinde Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak bu bölgeyi merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olarak iki birlik toprağına ayırdı. Pakistan ise kendi bölgesine "Azad Keşmir" ve "Gilgit Baltistan" gibi iki özerk bölge statüsü vermiştir.