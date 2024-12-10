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Cammu-Keşmir Hükümeti Rohingya Mülteci Sorununa Merkezden Çözüm Çağrısında Bulundu

Cammu-Keşmir hükümeti, Rohingya mültecilerin durumu için merkezi hükümete acil çözüm talep etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:00
Cammu-Keşmir Hükümeti Rohingya Mülteci Sorununa Merkezden Çözüm Çağrısında Bulundu

Cammu-Keşmir Hükümeti'nden Merkeze Çağrı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir hükümeti, bölgede yaşayan Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin durumunun acil bir şekilde çözülmesi için Yeni Delhi yönetimine çağrıda bulundu. Bu açıklama, 409 ailenin elektrik ve suyunun kesilmesinin ardından geliyor.

Başbakan Ömer Abdullah'ın Açıklamaları

Cammu-Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, durumun çözümünün Hindistan merkezi hükümetinin kararıyla mümkün olduğunu belirterek, "Eğer (Arakanlı Müslümanlar) geri gönderilebiliyorlarsa, geri gönderilmelidirler. Ancak gönderemiyorsak, donarak ya da aç kalarak ölmelerine izin veremeyiz," diyerek merkezi hükümeti bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Abdullah ayrıca, "Arakanlı Müslümanları burada biz getirmedik. Eğer Hindistan yönetiminin politikaları değiştiyse istedikleri yere gönderebilirler. Ama burada oldukları sürece hayvan muamelesi görmeyecekler," şeklinde ifadelerde bulundu.

Rohingya Mültecilerin Durumu

Cammu-Keşmir'deki 409 Arakanlı Müslüman mülteci ailenin elektrik ve suyun kesilmesine dair haberler, bölgedeki yaşam koşullarının ne kadar zorlaştığını gözler önüne seriyor.

2012'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde başlayan çatışmaların ardından, Budistler ve Müslümanlar arasında yoğun bir etnik temizlik süreci yaşandı. 25 Ağustos 2017'de Myanmar ordusu tarafından sürdürülen kitlesel şiddet sonucu 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı.

Ayrıca, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde aşırı kalabalık mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren birçok Arakanlı Müslüman, farklı ülkeler için tehlikeli yolculuklar yapmayı göze alıyor.

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