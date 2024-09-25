Cammu-Keşmir Seçimleri: İkinci Aşama Sandık Başında

Cammu-Keşmir'deki Seçimlerin İkinci Aşaması Başladı

Cammu-Keşmir, Hindistan yönetiminde 10 yıldan sonra gerçekleşen ilk milletvekili seçimlerinin ikinci aşamasına ev sahipliği yapıyor. Bugün, Cammu-Keşmir sakinleri, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde planlanan seçimlerin ikinci aşaması için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Yüksek Güvenlik Önlemleri Alındı

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, bu aşamada 2,5 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı bölgelerde yüksek güvenlik tedbirleri uygulanmakta. Oylama sürecinde, 239 aday arasından 26 milletvekili seçilecek.

Seçimin Genel Yapısı

Üç aşamalı milletvekili seçimlerinde toplamda 8,7 milyondan fazla seçmen, 90 sandalye için oy kullanma hakkına sahip. Cammu-Keşmir Meclisi'ndeki 90 sandalyenin 47'si Keşmir'i, 43'ü ise Cammu'yu temsil edecek. Seçimlerde 46 veya daha fazla sandalye kazanan parti, mecliste çoğunluğu elde edecek.

İlk aşamada yaklaşık %61'lik bir katılım oranı ile gerçekleştirilen oylamada, 219 aday arasından 24'ü seçilmişti. Seçimlerin son aşaması ise 1 Ekim'de yapılacak ve sonuçların ekim ayının başında açıklanması bekleniyor.

Geçmişteki Seçimler ve Özel Statü

Cammu-Keşmir'de son milletvekili seçimleri 2014 yılında gerçekleştirilmişti. O dönemde eyalet olan bölge, Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve eski Başbakan Mehbuba Müfti'nin liderlik ettiği Halkların Demokratik Partisi (PDP) tarafından yönetilen bir koalisyona ev sahipliği yapmıştı. Ancak 19 Haziran 2018'de koalisyonun dağılmasıyla, Cammu-Keşmir doğrudan Yeni Delhi yönetimine geçti.

5 Ağustos 2019'da, Hindistan hükümeti, Cammu-Keşmir’in özel statüsünü kaldırarak bölgeyi merkezden yönetilen "Birlik Toprağı" haline dönüştürdü. Bu tarihten sonra, Cammu-Keşmir ve Ladakh iki ayrı yönetim bölgesine ayrıldı. Ayrıca, 1947 yılından beri yabancıların bölgeye yerleşimine sınırlama getiren yasalar da yürürlükten kaldırıldı. Bu durum, ayrıca Müslüman toplumu arasında, merkezi yönetimin bölgeye Hindu nüfusu yerleştirerek demografik yapıyı değiştireceği endişelerine yol açtı.