Cammu Keşmir Sorununun 5. Yıldönümünde Pakistan'dan Çağrı

Cammu Keşmir'in Özel Statüsünün Kaldırılmasının 5. Yılı

5 Ağustos 2019'da Hindistan tarafından Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılı dolayısıyla Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, çözüm için dünya genelindeki topluma önemli çağrılarda bulundu.

Uluslararası Toplum Çağrısı

Cumhurbaşkanı Zerdari, yaptığı açıklamada, "Bu yasadışı eylemler, Hindistan'ın Cammu Keşmir üzerindeki kontrolünü pekiştirme çabasının bir parçası. Uluslararası hukuk ve tarihi gerçekler, Hindistan'ın iddialarını çürütmektedir" ifadesini kullandı.

Zerdari, Cammu Keşmir halkının sesinin susturulmasına karşı çıkarken, "Hindistan, bu sorun için çözüm arayışına geçmelidir" dedi.

Keşmirlilerin Elde Ettiği Kararlılık

Başbakan Şerif, "Hindistan'ın aldığı bu kararlar, yalnızca tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırıdır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Keşmir’in demografik yapı ve siyasi yapısındaki değişikliklere karşı uyarıda bulundu. "Bu durum, BMGK kararlarının ihlalidir" şeklinde belirtti.

Şerif, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Hindistan'ı Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini sonlandırmaya ve BMGK kararlarını uygulamaya davet etti.

Hindistan'ın Yasadışı Uygulamaları

Hindistan, anayasanın 370. maddesini iptal ederek Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırmış ve bölgeyi ikiye ayırmıştı. Bu durum, bölgedeki güvenlik ve insan hakları ihlallerinin artmasına neden oldu.

Yerel yönetimlerin ve partilerin baskı altında kalmasına yol açan bu süreç, Cammu Keşmir halkının haklı mücadelesini sansürlemeye yönelik bir çaba olarak değerlendirilmektedir.