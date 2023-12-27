Can Ataklı mahkemeye sevk edildi!

Bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcıyla görüşen gazeteci Can Ataklı, şehit aileleriyle ilgili açıklamaları yüzünden eleştirildi. Savcı, Ataklı'nın adli kontrol altında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesini talep etti.

Sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözler sarf eden gazeteci Can Ataklı, soruşturma kapsamına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma açtı.

Çağlayan Adliyesi'nde bugün savcının karşısına çıkan gazeteci Can Ataklı, ifadesini verdi. Savcı, Ataklı'nın adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesini istedi.