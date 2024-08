Can Atalay'ın Milletvekilliği İadesi İçi Acil Toplantı Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den Acil Çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugün düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği kararın derhal TBMM genel kuruluna okunması gerektiğini belirtti. Gökçen, "TBMM derhal toplanarak AYM kararı genel kurula okunmalı ve Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir. Yaratılan fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

AYM Kararının Önemi

Gökçen, toplantıda yaptığı açıklamalarda, CHP TBMM Grubu'nun başvurusu üzerine AYM'nin bir karar aldığını vurguladı ve Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararın Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. AYM'nin önceki kararlarından farklı bir yaklaşım sergilendiğini belirten Gökçen, "Bu karar, yalnızca Can Atalay için değil, Hatay halkı için de hukukun ve adaletin gereğidir" şeklinde konuştu.

TBMM'nin Görevine Davet

Gökçen, TBMM'nin kapanmadan önce belirli düzenlemelerle çalıştırıldığını aktararak, "TBMM, yargıdaki sorunları çözmek ve infaz sistemindeki adaletsizlikleri gidermek için çalışmamıştır. Artık millet için çalışma zamanıdır. Seçilmiş bir milletvekilini hapiste tutma utancına son verilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

