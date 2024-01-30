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Can Atalay'ın vekilliği düşürülüyor mu? Atalay ile ilgili Meclis'te kapalı oturum yapılıyor

Can Atalay'ın vekilliği düşürülüyor mu? Atalay ile ilgili Meclis'te kapalı oturum yapılıyor TBMM'de TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için hareketli dakikalar hakim. Meclis'te Atalay ile ilgili kapalı oturum yapıyor. Yargıtay kararı okunursa Atalay'ın milletvekilliği sona erecek.