Can Atalay'ın vekilliği düşürülüyor mu? Atalay ile ilgili Meclis'te kapalı oturum yapılıyor
TBMM'de TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için hareketli dakikalar hakim. Meclis'te Atalay ile ilgili kapalı oturum yapıyor. Yargıtay kararı okunursa Atalay'ın milletvekilliği sona erecek.
Silivri Marmara Cezaevi'nde Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ın milletvekilliği iptal edilecek mi? TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay karar verdi. Meclis, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararını gündemine aldı.
Önerge kabul edilince kapalı oturuma geçildi. Genel Kurul'da karar okunursa Atalay'ın milletvekilliği sona erecek.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yorumda bulundu. Usta Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararın bugün veya bu hafta TBMM'de okunmasını hedeflediklerini belirtti.