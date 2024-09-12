Çan Belediyesi'nin Mizahi Uyarısı Gençlere Seslendi

Çan Belediyesi'nden Mizahi Uyarı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kapalı otobüs durağına zarar veren gençler, belediyenin dikkatini çekti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Paylaşıldı

Belediye, sosyal medya platformlarında yaşanan olaylara dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Bu görüntülerde, bazı gençlerin otobüs durağına tekme ve yumrukla zarar verdiği, yazılar yazdığı ve eğlence amaçlı boks gibi aktiviteler yaptığı görülüyor.

Boks Kursu Mizahi Duyurusu

Belediye, sosyal medya sayfasından paylaştığı videoda "Çan Belediyesi Boks Şube" etiketiyle mizahi bir dille uyarıda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Çan Belediyesi boks kursları başladı, tam gaz devam ediyor. Sadece boks kulübü değiliz. Bu gençlerin serbest güreş antrenmanlarını da izleyebilirsiniz. Ah akıllı çocuğum, eline boks eldiveni giysene. Çok mu acıdın? Hafta içi Mavi Masa’ya gel, seni bir boks eldiveni ile ödüllendirelim. Ayrıca, bu yeteneklerimizi de değerlendirmeden geçmeyelim.”

Hukuki Uyarı

Videonun sonunda, belediye malına zarar vermenin hukuki sonuçlarına dair bilgi verildi. Belediye, “Belediye malına zarar vermenin cezası, TCK'nın 152. maddesi gereğince 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir.” hatırlatmasında bulundu.

Bu durum, hem gençler için bir uyarı hem de hitap biçimiyle dikkat çekici bir mizah malzemesi oluşturdu.