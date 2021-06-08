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Can Dündar kimdir, neden kırmızı bülten çıkarıldı? Can Dündar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hakkında kırmızı bülten kararı çıkan Can Dündar, bu günlerin en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Peki, Can Dündar kimdir, neden kırmızı bülten çıkarıldı? İşte Can Dündar hakkında merak edilen her şeyin yanıtı…

08 Haziran 2021 Salı 19:10
Can Dündar kimdir, neden kırmızı bülten çıkarıldı? Can Dündar kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün açıkladığı 2017 Nobel Barış Ödülü’nün aday listesinde 3. sırada olan Can Dündar hakkında kırmız bülten çıkarıldı. Peki, Can Dündar kimdir, neden kırmızı bülten çıkarıldı?

Can Dündar kim?

16 Haziran 1961 İstanbul doğumlu olan Can Dündar, Türk araştırmacılığı, gazetecilik, televizyonculuk ve belgesel yapımcılığı yapıyor. Dündar, ülkemizin yakın tarihiyle, politikasıyla ve popüler kültür hakkında yaptığı belgeseller ile tanınıyor. Dündar’ın en çok ilgi gören belgeseli 1993 yapımı Sarı Zeybek’tir. Cumhuriyet Gazetesi’nde genel yayın yönetmenliği yapan Dündar, bir süre sonra Almanya’ya yerleşme kararı alarak oradan gazetede köşe yazarlığı yapmaya devam etmiştir.

Ailesinin tek evladı olan Dündar, lise eğitimine kadar Ankara’da okumuş, Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitimini tamamlayarak 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirmiştir.

Gazetecilik mesleğine üniversite zamanında başlayan Dündar, 1979 yılı itibari ile Yankı, Hürriyet, Nokta, Haftaya Bakış, Söz ile Tempo gibi gazetelerde çalışmıştır. 1986 yılında Birleşik Krallık’ta London School of Jounalism’den mezun olmuştur. ODTÜ’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde siyaset bilimi alanında yüksek eğitimini yapmıştır. "Media and democracy, a comparative case study on the press portrayal of the Belgrane and Kocatepe affairs" (Medya ve Demokrasi, Belgrano ve Kocatepe Olayları'nın medya tasviri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme) başlığı altında yaptığı yüksek lisansı bitirme tezinde 2 ülke arasında ki savaş gemisinin yanlışlıkla batırılarak bunun gizli tutulmasını incelemiştir.

Televizyonculuk hayatı

TV hayatına 1988 yılında TRT kanalında başlamıştır. 1989 ile 1995 yıllarında 32. Gün isimli programda çalışmıştır. 1993 ile 1994 yılları arasında Show TV kanalında Mehmet Ali Birand ile beraber “Çapraz Ateş” programını hazırlamıştır.

Dündar, gazetecilik ile belgesel yapımcılığına yoğunlaştığı dönem sonrasında 2006 yılında TV’ye yönelmiş, 19 Eylül 2006 tarihinde başladığı “Neden?” adlı tartışma programı ile 9 Haziran 2009’a dek hazırlayarak sunuculuğunu yapmıştır. 2009 ile 2010 senelerinde NTV’de ekranlara gelen Canlı Gaste isimli programı hazırlayarak sunmuş ve yine NTV’de 2010 ile 2011 yıllarında canlı olarak ana haber bülteni sunuculuğu yapmıştır.

Can Dündar’ın gazetecilik ve belgesel yapımcılığı hayatı


Dündar, Atatürk’ün son üç yüz gününü anlattığı Sarı Zeybek isimli belgeseli hazırlamış ve bu belgeseli ile büyük ses getirmiştir. 1994 ile 1995 yılları arasında Türkiye’nin geçmişinde gölgede kalan kahraman isimlerin hikayesini anlattığı “Gölgedekiler” isimli belgesel serisini hazırlamıştır.

1994 yılında Aktüel gazetesinde köşe yazarlığına başlamış, o seni Yeni Yüzyıl isimli gazetede günlük köşe yazıları yazmış ve 5 sene boyunca aynı gazetede çalışmıştır.

Dündar tüm bu kariyerini sürdürürken aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını da sürdürmüş, doktorasının bitmesi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne ait Kültürlerarası Çalışmalar Programında yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler için dersler vermiştir.

1996 ile 97 yıllarında Show TV’de yaptığı ve on bölümden oluşan “Aynalar” isimli belgeseliyle politik ile tarihi konular dışına çıkmış ve popüler kültür üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Atatürk’ün öğrenciliği zamanındaki ülkenin hali ve Atatürk önderliğinde yaşanan değişimlere değindiği Yükselen Bir Deniz isimli belgeselle 1998 yılında belgesel yapımcılığını yeniden başlamıştır. Türkiye’nin siyasi tarihiyle popüler kültüründe yer alan önemli isimler dışında; Köy Enstitüleri, Devlet Tiyatroları, İş Bankası, Mülkiye vb. pek çok kurumla ilgili birçok belgesele imza atmıştır.

1999 yılı Ocak ayında 2001 yılı Ocak ayının sonuna dek Sabah gazetesinin köşe yazarlığını yapmıştır. 2001 yılı Ocak ayı sonrasında Milliyet gazetesinde Ada başlığı ile köşe yazarlığı yapmıştır. 2003 ile 2004 senelerinde Milliyet Gazetesinde Popüler Kültür eki çıkarmaya başladı. 1 Ağustos 2013’ten sonra Milliyet Gazetesinden ayrılmıştır. Bu gazeteyi bıraktıktan sonra BirGün isimli gazetede 1 ay haftanın 3 günü yazmaya başlamıştır.

Genel yayın yönetmenliği

25 Ekim 2013’ten itibaren Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazarlığı yapan Dündar, 8 Şubat 2015 tarihinde genel yönetmen olmuştur.


Son Güncelleme: 08.06.2021 19:10
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