Can Holding Başkanı Kemal Can için tutuklama talebi

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığın talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " örgüt yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar bulunuyor.

Soruşturmanın kapsamı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları yer aldı. İddialar, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemelerine dayanıyor.

Soruşturma bulgularına göre, holding şirketlerine kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri gerçekleştirildi; bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürüldü.

İddialarda, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden bir çıkar amaçlı suç örgütünün aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı vurgulandı.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlere nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı; bunun kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.

MASAK raporlarına göre, örgütün öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği belirtildi.

Kayyum atanan şirketler ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve TMSF tarafından kayyum atandı. İlk operasyonda İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer aldı: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. için "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. için ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle sevk yapılmıştı. Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri istenmişti.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.'nin tutuklanmasına karar verirken, Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Daha sonra soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum

Kayyum atanan ek 10 şirket şu şekilde: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.