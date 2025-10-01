Can Holding soruşturması: 10 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 1'i ise emniyetten serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kapsamı ve yöneltilen suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Can Holding yetkililerine; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütü yönetme, örgüt üyeliği, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturma, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları üzerine başlatıldı.

Soruşturma iddialarına göre, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri yapıldı; bu paralar şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülükleri azaltıldı. Örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı öne sürüldü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırım kaynakları olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı; iddialara göre bu uygulamaların kanunun amacına aykırı olarak suçtan sağlanan gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.

MASAK bulguları, kayyum atamaları ve el konulan malvarlıkları

MASAK raporları doğrultusunda soruşturmada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği; eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirildi. Bu kapsamda 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer aldı: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.

Adliyede ifadeler ve tutuklamalar

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemlerine başlanacağı bildirildi. Önceki aşamalarda adliyeye gönderilip savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kara para aklama' suçlarından; C.C. hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklama kararı verildi. Şüpheli Kenan Tekdağ için ise adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talep edilmiş ve hakimlik bu tedbirlere karar vermişti.

Küçükçekmece ve İstanbul savcılıkları arasındaki yetki süreci

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan ek şirketler şunlardır: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.

Ciner bağlantısı ve genişleyen soruşturma

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağlar tespit edildiği; bu bağlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli şüphelerin bulunduğu bildirildi. 22 Aralık 2024 tarihli pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner'e ait Ciner Grubu şirketlerinden medya kuruluşlarının satın alındığı tespit edildi. Bu kapsamda yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu medya alımlarında yer alan şirketler arasında Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ yer aldı.

Ayrıca Park Holding AŞ ile bağlı bazı şirketlere de TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin isimleri arasında Atilla Ciner, Gökhan Şen, Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz, Yalçın Tahiroğlu, İsmail Karakuzu, Ömer Çatal, Haci Mustafa Kıraç, Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş bulunuyor.

Ek kayyum atamaları

Başsavcılık açıklamasında, yapılan incelemelerde Can Holding ve Ciner Grubu bünyesindeki şirketler arasındaki işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiğine dair tespitler yapıldığı ve 18 şirkete daha kayyum atandığı bildirildi. Kayyum atanan şirketler şunlardır: Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş, Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Soruşturma devam ediyor; adliyede ifade işlemleri sürerken, savcılık ve hakimlik işlemleri sonucunda ek gelişmeler bekleniyor.