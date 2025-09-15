Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı, Kenan Tekdağ'a ev hapsi

İstanbul'da yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir şüpheliye ise adli kontrol uygulandı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyordu.

Hakimlik kararı

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kara para aklama' suçlarından; C.C. hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklama talep edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan dolayı ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına; Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağına karar verdi.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden 'suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu' iddia edildi. Örgütün faaliyetleri arasında nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' yönündeki çok yönlü eylemler yer aldığı ileri sürüldü.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı. İddialara göre, holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldı; bu paralar şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı ve faturasız işlemler ile sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğü azaltıldı.

Ayrıca iddialarda, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden çıkar amaçlı suç örgütünün aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu üyeler arasında dağıttığı ve hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği öne sürüldü.

İddialar arasında ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği; bu borçların gerçeği yansıtmadığı ve ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu yer aldı.

Operasyon ve el konulan varlıklar

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aralarında Kenan Tekdağ'ın da olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında firari olan 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Kayyum atanan şirketler arasında şu isimler yer aldı: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor; yetkili birimler ve mali denetim raporları doğrultusunda ek incelemeler ve hukuki süreçlerin devam etmesi bekleniyor.