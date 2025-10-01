Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ — Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltı ve sevk işlemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Bu kişiler: Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz.

Sulh ceza hakimliğindeki tutuklama işlemlerine kısa süre içinde başlanacağı bildirildi.

Savcılık iddiaları ve suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla çok yönlü inceleme yürütüyor.

Soruşturma dosyasında MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarına dayanılarak, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları yer alıyor.

İddialara göre çıkar amaçlı örgüt, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurup yönetim yapısını dağıtarak denetim ve takibi zorlaştırdı; ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı gösterilerek, 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" çerçevesinde uygulamaya aykırı şekilde işlem yapıldığı değerlendirildi.

Kapsam ve kayyum atamaları

Soruşturma kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Daha önce yayımlanan kararlarda bazı kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Bu şirketler: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.

Daha geniş kapsamlı incelemeler sonucu ayrıca 18 şirkete daha kayyum atandı. Bu şirketler arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. gibi isimler yer aldı.

Önceki gözaltılar ve adli kararlar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü süreçte daha önce 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilip savcılıkta ifade veren şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise hakimlik, "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ciner hakkında tutuklama ve mal varlığı tedbirleri

Soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş.'nin 22 Aralık 2024 tarihli pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altındaki bazı medya kuruluşlarının satın alındığı tespit edildi. Bahsi geçen medya kuruluşları arasında Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show Televizyon Yayıncılık A.Ş., Habertürk Gazetecilik A.Ş., HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş., C Görsel Yayınları A.Ş., Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş., CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş., Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. yer alıyor.

Bu kapsamda yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Ciner Grubu'na ait bazı şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF kayyum olarak atandı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tam listesi ise şu şekilde: Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş.

İlerleyen saatlerde sulh ceza hakimliğinde başlayacak işlemlerle ilgili gelişmeler kamuoyuna bildirilecek.