Can Tunaboylu'nun Kasten Yaralama ve Hakaret Davasında Karar Açıklandı

Gitarist Can Tunaboylu'nun Davasında Karar

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu, kız arkadaşı Aybike Çelik'i darbetmesi gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme Süreci

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasına Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Tunaboylu, son savunmasında, müştekiyi kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını ifade ederek, "2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi," dedi.

Hakimin Kararı

Verdiği kararda hakim, Tunaboylu'nun "hakaret" suçundan beraat ettiğine, ancak "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığına hükmetti. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İddianame ve Suçlamalar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ağustos 2023'te Kadıköy'de meydana gelen olayda Tunaboylu'nun Aybike Çelik'i darbettiği ve yüzüne tükürdüğü belirtiliyordu. İddianamede, sanığın 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.