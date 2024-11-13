Çanakkale Açıklarında 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 53'ü çocuk olmak üzere 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Mobil Radar "MORAD-8" ile Ayvacık açıklarında seyir halinde bulunan lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Hızla bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8" ve "KB-111" botları, göçmenleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler, üç ayrı bottaki Afganistan uyruklu göçmenleri karaya çıkartarak, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.