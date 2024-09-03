Çanakkale Açıklarında 48 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Gökçeada'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu
Çanakkale'nin Gökçeada bölgesinde, su alan bir lastik botta bulunan 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayın Gelişimi
Gökçeada açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun yardım çağrısı alması üzerine TCSG-23, KB-4301 ve KB-5 isimli Sahil Güvenlik Botları hemen olay yerine yönlendirildi.
Kurtarılan Göçmenlerin Durumu
Kurtarılan 48 göçmenden 28'i Suriye, 15'i Filistin, 3'ü Yemen ve 2'si Sudan vatandaşıydı. Tüm göçmenler, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlardan alınarak, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Bu olay, Çanakkale bölgesindeki düzensiz göçmen akını ve sahil güvenlik faaliyetlerinin önemine dikkat çekiyor.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.