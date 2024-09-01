Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası sonucu sürüklenen bir lastik bottaki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunun arızalanması üzerine yardım talep edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu ihbarın ardından "TCSG-28" ve "KB-119" isimli botlarını hemen bölgeye gönderdi.

Kurtarma Çalışmaları

Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerine ulaştıklarında lastik bottaki 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemler için Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu tür olaylar, deniz yoluyla yapılan düzensiz göçlerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bir durumdur.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.