Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası sonucu sürüklenen bir lastik bottaki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayın Gelişimi
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunun arızalanması üzerine yardım talep edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu ihbarın ardından "TCSG-28" ve "KB-119" isimli botlarını hemen bölgeye gönderdi.
Kurtarma Çalışmaları
Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerine ulaştıklarında lastik bottaki 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemler için Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.