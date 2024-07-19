Çanakkale Ayvacık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, deniz üzerinde tehlikeli bir yolculuk yapan düzensiz göçmenleri tespit etti. Lastik botta seyir halinde olan bu göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkatini çekti ve hemen müdahale edildi.



YEMEN, FİLİSTİN VE SUDAN UYRUKLU GÖÇMENLER

Tespit edilen lastik botta Yemen, Filistin ve Sudan uyruklu 17 düzensiz göçmen bulunuyordu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, zorlu koşullara rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Göçmenlerin güvenliği için bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" botu, hızlı ve etkili bir operasyonla göçmenleri yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

