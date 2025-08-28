DOLAR
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta Sahil Güvenlik ekipleri 19 düzensiz göçmeni (10'u çocuk, Afganistan uyruklu) yakaladı; göçmenler Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:49
Operasyon ve teslimat detayları

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonu yürüten birim Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi olarak kaydedildi.

Bölgedeki müdahalede, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı; yakalananların 10'u çocuk olduğu bildirildi.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

