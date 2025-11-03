Çanakkale Ayvacık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri lastik botu tespit etti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.
Operasyon, TCSG-28 ve KB-103 botları tarafından bölgeye düzenlendi; yapılan müdahalede Afgan uyruklu, 17'si çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
