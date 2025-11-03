Çanakkale Ayvacık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Afgan uyruklu 17'si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen yakalandı ve Ayvacık merkeze teslim edildi.