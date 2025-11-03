Çanakkale Ayvacık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Afgan uyruklu 17'si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen yakalandı ve Ayvacık merkeze teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 19:18
Sahil Güvenlik ekipleri lastik botu tespit etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

Operasyon, TCSG-28 ve KB-103 botları tarafından bölgeye düzenlendi; yapılan müdahalede Afgan uyruklu, 17'si çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

