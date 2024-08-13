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Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

Ayvacık'ta çıkan orman yangınına karadan ve havadan ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:54
Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Yangın Alarmı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda beklenmedik bir biçimde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İlk Müdahale Ekipleri Hızla Hareket Etti

Yangının ihbarının alınmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekipler, etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla çeşitli araç ve tekniklerle yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Çalışmalara Katılan Ekip ve Araç Sayısı

Yangın söndürme çalışmalarında; 4 adet helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer ve 104 personel görev alıyor. Bu yoğun müdahale ile yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların da tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Yangının ilerleyen saatlerde ne şekilde gelişeceği merakla bekleniyor.

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