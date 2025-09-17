Çanakkale Ayvacık'ta Yunanistan Tarafından Geri İtilen 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:45
Sahil Güvenlik müdahalesiyle kurtarma operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Eritre, Etiyopya, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 3'ü çocuk olmak üzere 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Operasyon TSCG-84 gemisi ve KB-103 botu tarafından gerçekleştirildi. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

