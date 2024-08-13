Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ayvacık'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Adatepe köyü yakınlarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına, 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer ve toplam 104 personel ile etkin bir müdahale gerçekleştirildi.

Zarar Gören Alanlar

Yangında yapılan ilk tespitlere göre, 2,5 hektar ormanlık alan ile 1 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangın kontrol altına alınsa da, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.