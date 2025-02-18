Çanakkale, Belgrad ve Berlin Fuarlarında Turizmde Söz Sahibi Olacak

Çanakkale'nin Uluslararası Turizm Fuarı Hamleleri

Çanakkale, tarihi ve turistik zenginliklerini, 20-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan "ITTFA-Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı" ve 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek "ITB Berlin Fuarı" ile tanıtacak.

Belediye Başkanı'ndan Fuarlara Destek

Konuyla ilgili olarak Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, uluslararası fuarların turizm için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Erkek, Çanakkale'yi "tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti" olarak tanımlayarak, burada yapılan tüm çalışmaların bu vizyona uygun olarak ilerleyeceğini belirtti.

Erkek, ayrıca Valilik, Belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte, Belgrad ve Berlin'deki fuarlarda tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı için önemli projelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Berlin Fuarı'nın Önemi

Berlin Fuarı'nın dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olduğunu belirten Erkek, burada Avrupa'nın önde gelen tur operatörleri ve turizm gazetecileri ile toplantılar yapacaklarını söyledi.

Yeni Stratejilerle Turizmde Büyüme Hedefi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ise bu yıl Valilik himayelerinde uluslararası turizm fuarlarına katılma kararı aldıklarını açıkladı. Esirgemez, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılmama kararı aldıklarını, bunun yerine Balkan pazarına odaklanacaklarını belirtti.

Çanakkale'nin tanıtımında Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi gibi öne çıkan değerlerin olduğuna dikkat çeken Esirgemez, dijitalleşme sürecinin de önem taşıdığını, sadece fiziksel katılımın değil, dijital çalışmaların da yapılacağını söyledi.

Kültürel Rotalar ve Yeni Başvurular

Belediyenin Avrupa Kültür Seramik Rotası'na ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurması, Çanakkale'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Esirgemez, bu değerlerin uluslararası fuarlarda bir araya getirileceğini ve etkin tanıtım yapılacağını sözlerine ekledi.

Son olarak, Esirgemez, uluslararası fuarların maliyet açısından geçen yıla kıyasla daha uygun olacağını ve bu etkinliklere Turizm Gelişme Ajansı bünyesinde katılacaklarını bildirdi.

Çanakkale'nin tarihi ve turistik destinasyonları, 20-23 Şubat'ta "ITTFA-Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı" ile 4-6 Mart'ta "ITB Berlin Fuarı"nda tanıtılacak. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek (ortada) ile Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez (sağ 2), fuarlarda yapacakları tanıtım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.