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Çanakkale Boğazı, Bir Gemi Arızası Nedeniyle Çift Yönlü Geçişlere Kapandı

Çanakkale Boğazı, 'Capt Nature' isimli geminin arızalanması sonucu çift yönlü geçişlere kapatıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:13
Çanakkale Boğazı, Bir Gemi Arızası Nedeniyle Çift Yönlü Geçişlere Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında bir yük gemisinde meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı. Olay, Liberya bayraklı 'Capt Nature' isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisinin Romanya'dan Fransa'ya ilerlerken arızalanmasıyla yaşandı.

Gemi kaptanı, bu durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü'ne bildirince, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri ve Geri Dönüşler

Alınan önlemler gereği, Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaza kuzey ve güney yönünden giren gemiler geri döndürülerek güvenlik sağlanmaya çalışıldı.

Şu anda ekipler, makine arızası yaşayan gemiye müdahale etmekte olup çalışmalar sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı...

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızasından dolayı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

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