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Çanakkale Boğazı, Dev Havuz Geçişi Nedeniyle Tek Yönlü Trafiğe Kapandı

Çanakkale Boğazı, dev havuzun geçişi nedeniyle tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Geçiş sonrası ulaşım normale dönecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:11
Çanakkale Boğazı, Dev Havuz Geçişi Nedeniyle Tek Yönlü Trafiğe Kapandı

Çanakkale Boğazı'ndaki Açıklama

Çanakkale Boğazı, bakım ve onarım çalışmaları için Singapur'dan Yalova'ya götürülen dev havuzun geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev Havuz Hakkında Detaylar

Vanuatu bayraklı "Hulk-2" ve Liberya bayraklı "Maverick-1" isimli römorkörler tarafından çekilen, 260 metre boyunda ve 85 bin ton ağırlığında yüzer havuz "Dourado", öğle saatlerinde boğaza güney yönden giriş yaptı. Yedekli boyu 580 metreye ulaşan bu dev havuzun geçişine güvenlik amacıyla çeşitli römorkör ve tahlisiye botları eşlik etti.

Geçişin Sonrası

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, yüzer havuzun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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