Çanakkale Boğazı, Dev Petrol Platformu için Tek Yönlü Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda önemli bir geçiş

Çanakkale Boğazı'ndaki 60 metre yüksekliğindeki petrol platformunun geçişi sırasında, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

İspanya'dan Romanya'ya doğru hareket eden Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönünden boğaza girdi. Bu dev platform, 120 metre uzunluğunda ve 77 metre genişliğinde; yaklaşık 60 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor.

Güvenlik Tedbirleri

Yaklaşık 5 saatlik bir yolculuğun ardından Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platform, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" römorkörleri ve "Kıyem-1" tahlisiye botu tarafından refakat edildi.

Şu an için kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip "Transocean Barents" isimli petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip "Transocean Barents" isimli petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.