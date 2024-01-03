Çanakkale Boğazı'na sis engeli: Transit gemi trafiğine kapatıldı!
Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Sisin dağılmasının ardından gemi trafiği normale dönecek.
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Sisin dağılmasının ardından gemi trafiği normale dönecek.
Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla kuzeyden ve güneyden gelen gemileri uyardı. Sisin dağılmasının ardından gemi trafiği normale dönecek.
Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişleri kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte boğaz, gemi trafiğine tekrar açıldı. Yerel feribot seferleri ise devam ediyor.