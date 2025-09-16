Çanakkale Boğazı'nda Arıza: 'Day Blue' Karanlık Liman'a Çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan Barbados bayraklı 'Day Blue' isimli kuru yük gemisi, römorkörle Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:08
Çanakkale Boğazı'nda Arıza: 'Day Blue' Karanlık Liman'a Çekildi

Çanakkale Boğazı'nda Arıza: 'Day Blue' Karanlık Liman'a Çekildi

Kısa Bilgi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi, güvenli bölgeye çekilerek demirletildi.

Olayın Detayları

Kocaeli'den İtalya'ya hareket eden Barbados bayraklı ve 90 metre boyundaki 'Day Blue' isimli kuru yük gemisinin makinesi, Karanfil Burnu önlerinde arızalandı.

Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi.

Kurtarma ve Trafik Bilgilendirmesi

Boğazı kullanan diğer gemiler arıza konusunda bilgilendirildi. Kılavuz kaptan refakatinde yürütülen operasyonda, römorkör gemiyi yedekleyip çekerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürdü ve burada demirletildi.

Operasyon sırasında can veya çevre güvenliğiyle ilgili ek bir bilgi paylaşılmadı.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan "Day Blue" isimli kuru yük gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na...

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan "Day Blue" isimli kuru yük gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa
2
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
3
Çanakkale Boğazı'nda Arıza: 'Day Blue' Karanlık Liman'a Çekildi
4
ABD, İHA İhracat Kurallarını Gevşetti: UAS Politikası Güncellendi
5
Elazığ'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 8 Yaralı
6
Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu
7
16 Eylül 2025 Gündemi: TBMM, Bakanlar, Ekonomi ve Spor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025