Çanakkale Boğazı'nda Arıza: 'Day Blue' Karanlık Liman'a Çekildi

Kısa Bilgi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi, güvenli bölgeye çekilerek demirletildi.

Olayın Detayları

Kocaeli'den İtalya'ya hareket eden Barbados bayraklı ve 90 metre boyundaki 'Day Blue' isimli kuru yük gemisinin makinesi, Karanfil Burnu önlerinde arızalandı.

Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi.

Kurtarma ve Trafik Bilgilendirmesi

Boğazı kullanan diğer gemiler arıza konusunda bilgilendirildi. Kılavuz kaptan refakatinde yürütülen operasyonda, römorkör gemiyi yedekleyip çekerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürdü ve burada demirletildi.

Operasyon sırasında can veya çevre güvenliğiyle ilgili ek bir bilgi paylaşılmadı.

