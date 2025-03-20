Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Geminin Bekleyişi Devam Ediyor

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Greta' isimli konteyner gemisi, Bozcaada açıklarında bekletiliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:44
Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Geminin Bekleyişi Devam Ediyor

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

Çanakkale Boğazı'nda, Belize bayraklı 100 metre boyundaki konteyner gemisi 'Greta', İsrail'in Aşdod Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na seyir halinde iken makine arızası yaşadı. Geminin makineleri, boğazdan geçiş yaptığı esnada Yeniköy önlerinde durdu.

Gemi kaptanı, arıza durumunu hemen Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)'ne bildirdi. Kısa bir süre sürüklenen geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından 'Kurtarma-18' römorkörü yönlendirildi.

Diğer gemilere de arıza konusunda bilgi verilirken, Bozcaada açıklarında bekletilen 'Greta' isimli konteyner gemisinin arızasının giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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